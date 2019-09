© foto di Mattia Verdorale

"Atalanta sconfitta. Mercato: via Skrtel, oggi la firma di Kjaer". Titola così in prima pagina in taglio alto L'Eco di Bergamo sulla squadra di Gasperini: "Questa volta l'Atalanta non è riuscita a ribaltare il risultato come in tante altre occasioni. In verità ci è riuscita a metà passando dallo 0-1 al 2-1 grazie a una doppietta di Zapata. Ma poi ha incassato altri due gol dal torino e ha perso 2-3. Ora la sosta per la Nazionale poi a Genova contro il Genoa. Intanto colpo di scena sul mercato: Skrtel rescinde il contratto e oggi arriva Kjaer".