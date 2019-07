L'Eco di Bergamo, Atalanta: "Via libera a San Siro per la Champions"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo dedica uno spazio all'Atalanta nella sua prima pagina poco sotto il taglio alto con il titolo seguente: "Al lavoro a Clusone. E via libera a San Siro per la Champions". Mentre i giocatori e lo staff tecnico si radunavano a Zingonia per i test atletici, in giornata è maturato il sì del Milan ad accogliere i nerazzurri a San Siro per le gare interne di Champions League.