L'Eco di Bergamo: "Atalanta, via libera dal 18 maggio agli allenamenti"

vedi letture

"Atalanta, via libera dal 18 maggio agli allenamenti". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola stamani. Come tutti i club di Serie A anche l'Atalanta si prepara alla ripresa. Le squadra dovrebbero riunirsi ai centri sportivi dopo il 18 maggio per ricominciare le sedute collettive.