© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina all'Atalanta con il titolo seguente: "Zapata in Spagna. Rientro previsto soltanto a gennaio". Il colombiano è un mistero: non si sente pronto per tornare a giocare e le sue condizioni fisiche non sono ancora rassicuranti.