L'Eco di Bergamo, Capello: "In Europa l'Atalanta soffre le sue armi"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina all'intervista a Fabio Capello con il titolo seguente: "In Europa la Dea soffre chi usa le sue armi". L'ex allenatore: "Gli altri le fanno quello che lei in Italia fa agli altri. Ma in Serie A può mettere quasi tutti con le spalle al muro".