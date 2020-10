L'Eco di Bergamo celebra la Dea di Champions: "L'EuroAtalanta dà spettacolo"

L'Atalanta un anno dopo dal ritorno in Champions e dai 4 schiaffi rimediati contro la Dinamo Zagabria, non sbaglia col Mitjylland e ribalta il poker subito grazie all'estro dei sudamericani ma anche a un ispiratissimo Ilicic. L'Eco di Bergamo di questa mattina celebra la Dea con una bella foto in prima pagina titolando: "L'EuroAtalanta dà spettacolo". Gasperini tira un sospiro di sollievo dopo il ko in campionato contro il Napoli e inizia la nuova avventura europea con il piede giusto.