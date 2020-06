L'Eco di Bergamo: "De Roon: «In campo per i bergamaschi. Sogno il Barcellona»"

"De Roon: «In campo per i bergamaschi. Sogno il Barcellona»". Titola così in taglio basso sulla sua prima pagina L'Eco di Bergamo con le parole del centrocampista olandese che non vede l'ora di tornare in campo e giocare la Champions con l'Atalanta. I giocatori scenderanno in campo anche per la città, una delle più colpite dal Coronavirus.