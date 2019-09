© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo di questa mattina dedica spazio nel taglio basso della sua prima pagina all'Atalanta con questo titolo: "In rosa 4 italiani. Solo l'Udinese ne ha meno". Il club nerazzurro diventa sempre più esterofilo: con 18 stranieri è il terzo in classifica in Serie A dopo Lazio e i friulani.