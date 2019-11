© foto di Alessio Del Lungo

C'è spazio anche per l'Atalanta nel taglio basso della prima pagina de L'Eco di Bergamo. Alla vigilia della sfida contro il Cagliari queste le parole di Angelo Domenghini: "Atalanta campione: non vedo perché no?". Il doppio ex della gara ha poi continuato: "Epoche diverse, ma in A solo la Juventus è più forte dei nerazzurri".