L'Eco di Bergamo e la vittoria della Dea: "Marcia trionfale"

© foto di Lazzerini

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con la netta vittoria dell'Atalanta contro l'Inter per 4-1 titolando: "Marcia trionfale". LA Dea è da record, adesso l'Europa è a solo un punto. Un percorso che finalmente si è lasciato alle spalle la sconfitta in Europa League contro il Copenaghen.