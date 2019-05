L'Eco di Bergamo e le parole di Mattarella: "In campo valori autentici"

© foto di Giulio Falciai

"Stasera in campo valori autentici". Questa l'apertura in prima pagina de L'Eco di Bergamo sulle parole di Sergio Mattarella a proposito della gara di stasera, valida per la finale di Coppa Italia, tra Atalanta e Lazio. Le due squadre ieri hanno fatto visita, al Quirinale, al Presidente della Repubblica italiana che ha dichiarato: "Le due tifoserie vi accompagnino con serenità, senza nessuna violenza".