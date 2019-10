L'Eco di Bergamo e Percassi: "La Champions ci aiuta a crescere"

"La Champions ci aiuta a crescere". Così titola in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo sulle parole di Luca Percassi. L'ad dell'Atalanta, infatti, ha commentato così: "La Champions ci aiuta a crescere e il bilancio sorride. Meglio vincere, ma in Europa si migliora anche perdendo. L'esercizio chiuderà in utile".