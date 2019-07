L'Eco di Bergamo: "Ecco come è lievitato il mercato"

© foto di Giulio Falciai

"Ecco come è lievitato il mercato". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo sull'Atalanta. Il mercato della Dea, infatti, dal suo ritorno in Serie A è cambiato radicalmente. Dagli affari low cost ad un mercato da cifre sempre più elevate.