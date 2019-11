"Esordio di Gollini in maglia azzurra". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo a proposito del portiere dell'Atalanta. Grande gioia per l'Atalanta e i suoi tifosi: Pierluigi Gollini ha esordito nell'Italia entrando al 43' del secondo tempo nel match vinto per 3-0 contro la Bosnia.