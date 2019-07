© foto di Mattia Verdorale

"Febbre Atalanta. Allo stadio ottomila tifosi". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de L'Eco di Bergamo in edicola stamani. Nella giornata di ieri c'è stata la presentazione della squadra di Gasperini allo stadio: "Entusiasmo alle stelle per il saluto dell'Atalanta ai tifosi. Tutto esaurito sugli spalti con oltre ottomila tifosi a dimostrare tutto l'affetto di Bergamo per la squadra. E oltre al tradizionale "pensiamo alla salvezza", il presidente Percassi non ha escluso novità per i lavori dei prossimi anni alla Curva Sud e alla tribuna Ubi. Intanto oggi la squadra vola in Inghilterra".