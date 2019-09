L'Eco di Bergamo, Gasperini: "In Champions sogno il 2° posto"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della sua prima pagina alle parole di Gian Piero Gasperini: "In Champions sogno il secondo posto". Il tecnico dei bergamaschi cercherà una nuova impresa dopo quella dello scorso anno che gli ha permesso di centrare il terzo posto in campionato. Il girone non è proibitivo.