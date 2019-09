© foto di Mattia Verdorale

"Genoa battuto 2-1. A vele spiegate verso la Champions". Questo il titolo in taglio alto con cui si apre l'odierna edizione de L'Eco di Bergamo in edicola stamani. La prima pagina se la prende proprio la vittoria dell'Atalanta a Marassi: "La squadra di Gasperini è pronta per la Champions. E mercoledì sera a Zagabria farà la sua parte nella gara d'esordio. Si è capito anche ieri a Marassi, dove i nerazzurri, sulle ali delle reti colombiane Muriel e Zapata (eurogol al 95'), hanno battuto 2-1 un coriaceo Genoa, imponendo una superiorità da grande squadra, che colpisce quando deve e sa gestire la partita e amministrare le forze".