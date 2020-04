L'Eco di Bergamo: "Gosens: vincere per ridare il sorriso alla gente ferita"

"Gosens: vincere per ridare il sorriso alla gente ferita". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola stamani. L'esterno dell'Atalanta ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano. Queste alcune sue parole: "Se riprenderemo, vorremo vincere per la nostra gente: uno stimolo enorme. Stiamo vivendo una situazione difficile e di grande dolore, Bergamo è la città d'Italia che più sta soffrendo. Non sono bergamasco, ma vivo qui ormai da tre anni e e sento particolarmente questa situazione. Quello che mi sento di dire a tutti i bergamaschi è che tutto passerà presto: se andremo tutti nella stessa direzione, possiamo battere il virus".