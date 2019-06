L'Eco di Bergamo: "I colpi storici di Sartori"

© foto di Giulio Falciai

"I colpi storici di Sartori". Così titola in prima pagina, in taglio basso l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo sull'Atalanta. Giovanni Sartori, quindi, secondo il quotidiano, sarebbe già a lavoro per il mercato e per la Dea che verrà. Nel frattempo, Josip Ilicic, dichiara: "Voglio vincere trofei".