© foto di Mattia Verdorale

"Il 'non rigore' arriva addirittura in Parlamento". Questo il titolo in taglio basso che è possibile trovare su L'Eco di Bergamo questa mattina in edicola. Il riferimento è al rigore non dato al Napoli nella sfida tra quest'ultimi e la squadra di Gasperini: "Interrogazione parlamentare da parte di alcuni senatori sul rigore non dato. Calderoli: "Hanno tempo da perdere".