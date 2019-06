"In arrivo Malinovskyi e piace Caprari". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo sul calciomercato dell'Atalanta. La formazione di Gasperini, infatti, ha messo a segno il colpo Malinovskyi, centrocampista in arrivo dalla squadra belga del Genk. Alla Dea, per quanto riguarda l'attacco, piace anche il calciatore blucerchiato Caprari.