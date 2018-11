L'Eco di Bergamo in prima pagina: "L'Atalanta salta al 10° posto"

© foto di Lazzerini

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Atalanta a Bologna titolando: "L'Atalanta salta al 10° posto". I tre punti conquistati al Dall'Ara permettono alla squadra di Gasperini di fare un altro balzo in avanti in classifica: ora l'Europa League è di nuovo un obiettivo a portata.