L'Eco di Bergamo in prima pagina: "L'Atalanta stende la rivale Samp"

© foto di Pietro Lazzerini

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria orobica a Marassi: "L'Atalanta stende la rivale Samp". 2-1 per gli uomini di Gasperini sempre più lanciati verso il ritorno in Europa. Polemiche intorno al tecnico nerazzurro che dopo l'espulsione, nel tunnel per rientrare negli spogliatoi, colpisce un dirigente doriano con una manata. Lui minimizza e attacca: "Sceneggiata folle".