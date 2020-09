L'Eco di Bergamo: "Italia-Olanda a Bergamo: omaggio per la lotta al Covid"

L'Eco di Bergamo, in edicola oggi, riserva spazio in prima pagina all'annuncio ufficiale della disputa della gara della Nazionale a Bergamo il 14 ottobre, gara valevole per la Nations League contro l'Olanda: "Omaggio per la lotta al Covid". Poi si legge: "L’Italia giocherà a Bergamo mercoledì 14 ottobre la partita contro l’Olanda per la Nations League. La notizia è diventata ufficiale ieri. Il match era in programma a San Siro, ma è stato deciso lo spostamento anche per omaggiare una città simbolo della dura lotta al Covid-19. Il sindaco Giorgio Gori: «Grazie, sede perfetta». Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta: «Un grande onore»"