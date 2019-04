L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta al tavolo della Champions"

© foto di stefano tedeschi

L'Atalanta si è imposta per 2 a 0 sull'Udinese nel posticipo di ieri sera e così L'Eco di Bergamo titola al riguardo: "Stesa l'Udinese 2 a 0. L'Atalanta al tavolo della Champions". Continua il sogno per l'Europa dei grandi della Dea, che ad oggi sarebbe qualificata al massimo torneo per club, a quattro giornate dalla fine del campionato. Ora dovrà mantenere questa posizione, con un calendario tutt'altro che facile, si legge sull'edizione odierna del quotidiano bergamasco.