Sconfitta in amichevole per l'Atalanta. Dopo un primo tempo ottimo e chiuso in vantaggio 1-0 con rete di Ilicic, la Dea si è vista rimontare nella ripresa dopo un autogol di Hateboer e rete finale di Roberts. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta cede allo Swansea".