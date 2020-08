L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta chiude al terzo posto"

Sconfitta interna per l'Atalanta. Nella serata di ieri la squadra di Gasperini è stata battuta dall'Inter per 2-0 chiudendo così al terzo posto in classifica il suo campionato. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta chiude al terzo posto".