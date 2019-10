L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta cresce, però i gol presi ora sono troppi"

© foto di Mattia Verdorale

"L'Atalanta cresce, però i gol presi ora sono troppi". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che L'Eco di Bergamo dedica all'Atalanta facendo un bilancio tra partite giocate in Serie A e in Champions: "Nonostante la batosta di Manchester, i nerazzurri migliorano". All'interno del quotidiano è possibile trovare tutti i dati e le statistiche della squadra di Gian Piero Gasperini".