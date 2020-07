L'Eco di Bergamo: "L’Atalanta e i gol messi a segno in A: è già record storico"

"L’Atalanta e i gol messi a segno in A: è già record storico". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola stamani in riferimento alla squadra di Gasperini: "L’Atalanta con 80 gol ha stabilito il proprio primato storico in A. Mancano 10 partite e alle sue spalle ci sono ben dieci club".