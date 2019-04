© foto di Pietro Lazzerini

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio a reti bianche tra i bergamaschi e l'Inter titolando: "L'Atalanta imbattuta resta in zona Champions". Un prezioso 0-0 per il quotidiano, con i nerazzurri che mantengono un punto di vantaggio sulla Roma e hanno agganciato il Milan quarto in classifica.