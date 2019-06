L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta insegue Skov"

© foto di Mattia Verdorale

"L'Atalanta insegue Skov: la eliminò con il Copenaghen". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de L'Eco di Bergamo che analizza il mercato dell'Atalanta alla quale interessa Robert Skov: "Esterno offensivo, capocannoniere in Danimarca, l'anno scorso segnò uno dei rigori fatali ai nerazzurri in Europa League".