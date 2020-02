vedi letture

L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta scala il ranking UEFA. Punti raddoppiati"

"L'Atalanta scala il ranking UEFA. Punti raddoppiati": così L'Eco di Bergamo in edicola oggi. La società nerazzurra si gode il grande momento, frutto del lavoro e delle idee. L'Atalanta, con la vittoria per 4-1 contro il Valencia, sale al 55esimo posto della graduatoria. L'Inter, ad esempio, si trova al 53esimo posto. Il suo punteggio potenzialmente può valere la terza fascia, in caso di ritorno in Europa.