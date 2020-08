L'Eco di Bergamo: "L’Atalanta torna al lavoro. Oggi il raduno"

L'Eco di Bergamo, riserva al centro, in prima pagina dell'edizione cartacea in edicola oggi spazio alla Dea e titola: "L’Atalanta torna al lavoro. Oggi il raduno". Poi si legge: "L’Atalanta oggi si rimette in moto: a Zingonia raduno e inizio della preparazione in vista del campionato al via fra tre settimane. Intanto ieri la Lokomotiv Mosca ha ufficializzato la cessione del fantasista Aleksey Miranchuk all’Atalanta".