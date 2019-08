© foto di Mattia Verdorale

"L'Atalanta trema poi entra Muriel e ribalta la Spal". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo sulla vittoria dell'Atalanta in trasferta al debutto in stagione: "Gara dai due volti in casa della Spal. Uno, bruttino, quello dell'Atalanta del 1° tempo, impacciata e sotto di due reti dopo 27' (Petagna ancora a segno). Il gol di Gosens ha riaperto il match, che ha cambiato faccia nella ripresa, quando i nerazzurri hanno preso il dominio del gioco e il nuovo arrivato Muriel ha segnato due grandi gol. L'Atalanta ha così vinto la prima in trasferta dopo 70 anni".