L'Eco di Bergamo: "L'Italia a Bergamo è una perla rara: l'evento si avvicina"

"L'Italia a Bergamo è una perla rara: l'evento si avvicina". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola oggi, in riferimento alla prossima gara della Nazionale. L’Italia giocherà a Bergamo la partita di Nations League contro l’Olanda, in programma il 14 ottobre. Gli azzurri saranno a Bergamo dal 12 ottobre con l’occasione di rendere un omaggio alla città duramente colpita dall’epidemia L’Italia tra l’altro torna a giocare nello stadio Azzurri d’Italia di Bergamo, ristrutturato per poter ospitare le partite di Champions dell’Atalanta, 14 anni dopo l’ultima volta.