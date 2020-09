L'Eco di Bergamo: "Lammers è in città e intanto il Papu torna in Nazionale"

"Lammers è in città e intanto il Papu torna in Nazionale". Titola così L'Eco di Bergamo in taglio basso sulla sua prima pagina. L'attaccante del Psv a breve sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta, è veramente ad un passo. Il giocatore sarebbe già in città e pronto per firmare il contratto Per il Papu Gomez è arrivata invece nella giornata di ieri la convocazione da parte della Seleccion Argentina.