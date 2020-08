L'Eco di Bergamo: "Le ali dell'Atalanta volano in Nazionale e piacciono a tanti"

"Le ali dell'Atalanta volano in Nazionale e piacciono a tanti". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo scrive nella sua prima pagina in taglio basso in riferimento alle ali dei bergamaschi. Hateboer e Gosens intanto vanno con le rispettive Nazionali, con il mercato che continua a muoversi. Entrambi hanno attirato l'attenzione di molti club e per loro si prospetta un mese rovente. La squadra di Gasp proverà a tenerli".