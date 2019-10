© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio basso della prima pagina de L'Eco di Bergamo questa mattina c'è spazio per Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta e per le sue parole con questo titolo: "In Champions non è finita, e in A resteremo in alto". Il veterano della Dea prosegue: "In Europa abbiamo sbagliato, ma ci crediamo ancora. In Italia invece siamo terzi e vogliamo restarci".