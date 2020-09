L'Eco di Bergamo: "Mentalità, rosa, tattica: Atalanta ancora più forte"

"Mentalità, rosa, tattica: Atalanta ancora più forte". Così L'Eco di Bergamo, nell'edizione di oggi, riserva in prima pagina spazio all'avvio subito folgorante della Dea. Poi si legge: "Un avvio di campionato così sicuro e devastante nell’era Gasperini l’Atalanta non ce lo aveva mai regalato. Il 4-2 di sabato in casa del Torino ha già detto molte cose, a partire dalla consapevolezza della propria forza rimasta intatta, anzi cresciuta, a dimostrare la maturità da grande squadra qual è ormai quella nerazzurra. Che oggi ha ampliato la rosa e la sua qualità. E Gasperini non sbaglia un colpo".