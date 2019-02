"Pazza Atalanta". L'Eco di Bergamo analizza così, in prima pagina, il 3-3 dell'Artemio Franchi maturato ieri sera in Coppa Italia: "Due volte avanti ma a Firenze è pari". Tre gol non sono bastati, scrive il quotidiano: una grande Atalanta a Firenze si è fatta rimontare prima 2-2 da 0-2, poi 3-3 da 2-3. Resta il rammarico, ma gli orobici restano anche favoriti in ottica ritorno.