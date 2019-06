L'Eco di Bergamo, Percassi: "Anche la Camminata è da Champions"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo, nella porzione centrale della sua prima pagina in edicola questa mattina, dedica uno spazio all'Atalanta con le parole di Percassi: "Più forti. Ed è da Champions pure la Camminata". Il presidente prevede due colpi di livello già entro il raduno di metà luglio. Intanto il clima è già caldo: ieri erano in 18 mila per la Camminata Nerazzurra.