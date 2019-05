L'Eco di Bergamo, Percassi: "Avanti con Gasperini"

© foto di Alessio Del Lungo

Nella parte alta del giornale, L'Eco di Bergamo dedica spazio all'Atalanta con le parole del presidente Antonio Percassi: "Avanti con Gasperini". La Dea ha perso mercoledì la finale di Coppa Italia 2-0 contro la Lazio, ma è ancora in corsa per un piazzamento in Champions League, traguardo che sarebbe stato impensabile ad inizio stagione. I nerazzurri per essere matematicamente sicuri di raggiungerlo dovranno ottenere 4 punti nelle prossime due sfide.