L'Eco di Bergamo: "Poker Atalanta contro il Norwich: due gol Muriel"

© foto di Mattia Verdorale

"Poker dell'Atalanta contro il Norwich. Doppietta di Muriel". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de L'Eco di Bergamo sull'amichevole disputata e vinta dai bergamaschi contro la squadra inglese: "Netta vittoria in rimonta dell'Atalanta sul campo del Norwich: due gol di Muriel, Pasalic e Barrow per il 4-1 finale".