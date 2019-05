L'Eco di Bergamo di oggi non può che dedicare ampio spazio all'Atalanta, che continua a stupire nel suo eccezionale campionato. "Questa Atalanta non si ferma più" è il titolo sportivo che appare in prima pagina, con riferimento alla vittoria della compagine di Gasperini in casa della Lazio, che proietta sempre più gli orobici verso la Champions League. Viene posto anche l'accento sulla grande gioia dei tifosi, che al ritorno della squadra ha accolto i calciatori con estremo entusiasmo.