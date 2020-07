L'Eco di Bergamo: "Roma-Inter finisce in parità e l'Atalanta è in Champions"

"Roma-Inter finisce in parità e l'Atalanta è in Champions". Questo il titolo che L'Eco di Bergamo dedica alla squadra di Gasperini che per il secondo anno consecutivo centra la qualificazione in Champions League: "Ora è sicuro, anche nella prossima stagione l'Atalanta parteciperà alla Champions. Con il pareggio di ieri tra Roma e Inter, infatti, a quattro partite dal termine i nerazzurri di Gasperini hanno 12 punti di margine sui giallorossi e sono certi di chiudere almeno al quarto posto".