© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio basso della prima pagina de L'Eco di Bergamo c'è spazio per l'Atalanta di Gasperini questa mattina con le parole del direttore tecnico Giovanni Sartori: "Quinti in classifica? Non firmo. Europa da giocare". L'uomo-mercato: "In campionato ce la giochiamo con tutti, in Champions League dipende da noi. Mercato? Siamo pronti ad affrontarlo".