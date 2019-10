"Sconfitta che brucia. L'Atalanta spreca e cade al 95'": questo il titolo scelto da L'Eco di Bergamo in edicola oggi per parlare del ko interno dell'Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Seconda sconfitta consecutiva europea per la Dea che era passata in vantaggio con Zapata ma si è fatta recuperare e rimontare, perdendo la gara al 95'.