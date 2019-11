L'Atalanta torna in campo. Questo pomeriggio al "Ferraris" la squadra di Gasperini è pronta ad affrontare la Sampdoria dopo il pareggio in Champions League contro il Manchester City. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Senza Zapata e Ilicic. Ma l'Atalanta vuole tornare a vincere".