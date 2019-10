L'Eco di Bergamo: "Senza Zapata in casa della Lazio. È sfida per l'Europa"

© foto di Mattia Verdorale

"Senza Zapata in casa della Lazio. È sfida per l'Europa". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo questa mattina in edicola. Alle 15 si apre questo weekend di Serie A con Lazio-Atalanta: "Nerazzurri all'Olimpico senza il bomber (al suo posto probabile Muriel) in uno scontro diretto che vale la zona Champions".