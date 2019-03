© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notizia centrale in prima pagina de L'Eco di Bergamo, con gli scontri della notte di Firenze come argomento. "Su quel pullman l'inferno, è bufera sul blitz ultrà" il titolo scelto dal quotidiano orobico per descrivere l'azione della polizia, attuata vicino al casello di Firenze Sud.